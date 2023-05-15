Финал Школьной волейбольной лиги: праздник спорта при поддержке FLAMAX

Фото: предоставлено ООО ФЛАМАКС

Настоящий праздник школьного спорта. Так можно описать событие, которое прошло 14 мая в Центре волейбола г.Казани. Финал Школьной волейбольной лиги Татарстана проводится здесь ежегодно, с 2019 года, и с каждым разом становится все ярче и интереснее.



Формат

В этом году организаторы решили не менять систему розыгрыша, которая успешно зарекомендовала себя в прошлом. Регулярный сезон стартовал в сентябре 2022 г. и состоял из серии внутришкольных, муниципальных и зональных турниров. В Финал шести пробились 12 сильнейших — по 6 команд девушек и юношей из различных уголков республики. 13 мая в казанском «Олимпийце» прошел финальный групповой турнир, определивший претендентов на золотые медали. Финальные поединки принимал Центр волейбола, где все было организовано в традициях профессиональных игр.

Фото: пресс-служба ШВЛ

Хватило двух сетов

Несмотря на высокий уровень конкуренции, для определения победителей в обоих финалах хватило двух сетов. Победителями в турнире юношей стала СОШ №2 Бавлинского района: в золотом матче она обыграла команду Базарно-Матакской гимназии им.Наби Даули Алькеевского р-на. Чемпионский титул среди девушек завоевали волейболистки казанской Гимназии №6: в двух сетах они были сильнее Нурлатской СОШ Зеленодольского р-на.

Друзья помогают в развитии

Чемпионский кубок победителям по традиции вручал председатель Госсовета и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

В своем обращении он поблагодарил спортсменов за участие, тренеров — за работу, спонсоров — за поддержку.

«Поздравляем чемпионов с заслуженной победой, но проигравших в волейболе не бывает! Благодаря участию в Школьной лиге, многие ребята нашли новое хобби и новых друзей, — отметил Фарид Мухаметшин. — Хотим выразить благодарность нашим друзьям — компаниям, которые помогают проекту: «Газпромтрансгаз Казань», FLAMAX, «АйСиЭл», «Славица», «Селлаут», «Спортпрофи» и «Энсен». А цифры ШВЛ действительно впечатляют! В этом году в соревнованиях приняли участие более 27 000 школьников из всех муниципальных районов Республики Татарстан. За сезон они провели 11 000 игр!»

Фото: пресс-служба ШВЛ

Вишенка на торте от FLAMAX

Помимо наград, все команды-участницы Финала шести были отмечены специальными призами от партнеров ШВЛ. «Вишенкой на торте» стали сертификаты на спортинвентарь, которые вручил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин.

«Наша компания поддерживает Школьную волейбольную лигу с 2021 года, первый год — в статусе генерального партнера. Мне очень импонирует идея соревнований! — подчеркнул Фиргат Зиганшин. — Большую роль в развитии проекта сыграл Фарид Хайруллович Мухаметшин. Школьная лига — это детский турнир, но использует алгоритмы профессионального спорта, такие как ведение протоколов, официальный сайт, активные социальные сети, прямые трансляции игр. А финал позволяет юным спортсменам окунуться в атмосферу спортивного матча уровня суперлиги: звук, свет, болельщики, шоу-программа — все по-взрослому и по-настоящему! Всего неделю назад на этой же самой арене кипели страсти чемпионата России по волейболу, а сегодня она отдана школьникам!»

Фото предоставлено ООО ФЛАМАКС

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