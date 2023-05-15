В Госдуме предложили предоставить студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг студентам, вынужденным снимать жилье. Обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

В обращении законодатель отметил, что одной из основных проблем, с которыми сталкиваются иногородние учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений, является поиск места жительства на время учебы.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющими возможности проживать в общежитии образовательной организации, — говорится в обращении.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Как подчеркивает депутат, при отсутствии мест в общежитиях студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья.

В начале года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ. По ее словам, такое решение поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов. Цены на «коммуналку» постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи, подчеркнула она.

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Айрат Назипов