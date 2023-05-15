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На конференции в Казани обсудят инструменты автоматизации в логистической сфере

10:15, 15.05.2023
На конференции в Казани обсудят инструменты автоматизации в логистической сфере
Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акселот-Л»

31 мая в конференц-зале Bilyar Palace Hotel (Казань) пройдет конференция «Автоматизация завтрашнего дня: инструменты, решения, опыт лидеров» (16+). На ней обсудят вопросы автоматизации в сфере логистики. Логистика — одна из первых отраслей, которые ощущают на себе глобальные мировые изменения и вынуждена гибко адаптироваться под них. Но для этого нужны надежные и эффективные инструменты автоматизации, которые смогут обслуживать изменяющиеся и растущие потребности бизнеса. Участники конференции получат возможность познакомиться с этими инструментами, обсудить роль систем комплексной автоматизации логистики в улучшении бизнес-процессов, получить консультации профессионалов отрасли, обменяться опытом с коллегами.

В программе конференции:

  • практический опыт автоматизации управления логистикой и особенности организации проектной работы в выступлениях представителей компаний-клиентов,
  • демонстрация возможностей и преимуществ интегрированной модульной платформы для комплексной автоматизации ключевых процессов управления цепочками поставок AXELOT SCM,
  • знакомство с технологиями и оборудованием, которые помогают организовать эффективную работу склада и транспортного подразделения компании.

Мероприятие будет интересно руководителям логистических подразделений, генеральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний. Организатором выступает компания AXELOT.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

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