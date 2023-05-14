Опрос: большинство россиян доверяют Путину

Большинство россиян — 80,9% — доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает Daily Moscow.

Отмечается, что 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Еще 15,1% респондентов на вопрос о доверии главе государства ответили положительно, деятельность президента не одобряют 14,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Россия заняла 70-е место в ежегодном Всемирном докладе счастья (World Happieness Report), который готовится группой экспертов по заказу ООН. Ранее страна занимала 80-е место. Самой счастливой страной в мире шестой год подряд признается Финляндия, рядом расположились Дания и Исландия.

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Елизавета Пуншева