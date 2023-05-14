В Стамбуле из-за высокой явки на выборы переполнены урны

В Турции отмечается повышенный интерес к президентским и парламентским выборам. Урны были переполнены за час до конца голосования, сообщает «РИА Новости».

При этом новые урны для голосования не предусмотрены.

Отмечается, что право голосовать в Турции имеют 60 721 475 граждан. В Стамбуле зарегистрированы более 11 миллионов избирателей.

Сегодня утром действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал избирателей принять участие в голосовании. Он также сообщил, что президентские и парламентские выборы проходят без проблем.

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Елизавета Пуншева