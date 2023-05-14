«Коммерсантъ»: интерес арендаторов к магазинам медленно восстанавливается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рынки коммерческой недвижимости в мае умеренно восстанавливаются: трафик в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга сохраняет положительную динамику в сравнении с прошлогодними показателями, снижается и вакантность в крупнейших объектах, сообщает «Коммерсантъ».



— На места ушедших брендов приходят международные ретейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки, — отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group в Москве Евгения Хакбердиева.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что сегмент стрит-ретейла оживает. Уровень вакантности пока будет оставаться на высоком уровне, однако в конце года на рынке начнутся новые знаковые открытия. Это касается как бутиков, так и знаковых федеральных брендов.

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo собирается закрыть в России большинство своих крупных магазинов. Это связано с прошлогодними убытками, составившими более 10 млрд рублей. Большую часть освобождаемых площадей займет российская Gloria Jeans. Весь 2022 год Uniqlo распродавал стоки в онлайн-формате.



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Маргарита Головатенко