Улучшений условий жизни через пять лет ожидают 44% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

44% россиян считают, что через пять лет жизнь в стране может улучшиться, согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



Вчетверо меньше граждан (11%) уверены, что станет хуже. Не ожидает существенных изменений каждый четвертый (25%), каждый пятый (20%) затрудняется предположить, какой будет жизнь в России через пять лет.

Ожидает улучшений жизни своей семьи каждый второй опрошенный (48%), на ухудшение настроены 6%, не ждут изменений 22%, затрудняются с ответом 24%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опрос проводили в период с 21 по 23 апреля 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах России, в 53 регионах.

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Маргарита Головатенко