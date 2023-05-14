За сутки в России выявили 2 996 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 2 996 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 332 человека. Всего заболевших по стране выявили 22 898 376 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 14 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 493 человека, всего выздоровевших — 22 320 310 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 25 россиян, всего от инфекции скончались 398 710 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко