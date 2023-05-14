Победителем Евровидения-2023 стала шведская певица Loreen

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

В Ливерпуле объявили имя победителя музыкального конкурса Евровидение-2023 — им стала шведская певица Loreen (Лорин Талхауи) с песней Tattoo.



После совместного голосования профессионального жюри и телезрителей исполнительница набрала 583 балла.

Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье — певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла). В первую десятку также попали исполнители из Италии, Норвегии, Украины, Бельгии, Эстонии, Австралии и Чехии.

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Финал «Евровидения-2023» состоялся 13 мая в Ливерпуле. В финальном раунде участвовали представители 26 стран: музыканты 20 государств, преодолевшие полуфинальный барьер во вторник и четверг, Великобритания как страна — хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители «Большой четверки» — Германия, Испания, Италия и Франция.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса:

— Конкурс песни «Евровидение» — это международное шоу для развлечения, которое действует в рамках строгих правил и принципов, установленных с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия, — заявил представитель Европейского вещательного союза (ЕВС).

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Маргарита Головатенко