СМИ: Владимиру Зеленскому отказали в видеообращении на «Евровидении»

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

— Конкурс песни «Евровидение» — это международное шоу для развлечения, которое действует в рамках строгих правил и принципов, установленных с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия, — заявил представитель ЕВС. — Этот принцип запрещает возможность политических или иных схожих заявлений во время конкурса. Просьба со стороны Зеленского обратиться к аудитории конкурса песни «Евровидение» при всех похвальных намерениях, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия.

Финал «Евровидения-2023» состоится 13 мая в Ливерпуле. В финальном раунде будут участвовать представители 26 стран: музыканты 20 государств, преодолевшие полуфинальный барьер во вторник и четверг, Великобритания как страна — хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители «Большой четверки» — Германия, Испания, Италия и Франция.

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Елизавета Пуншева