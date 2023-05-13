Российские авиакомпании просят освободить их от налога на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авиакомпании России просят освободить их от уплаты windfall tax, поскольку отрасль не является сверхприбыльной. Об этом рассказал заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Виктор Сахаров.

— Фактически та прибыль, которая была получена от субсидий в 2022 году, она будет израсходована на то же обслуживание флота, где-то возможно на обновление, на покупку запчастей. С учетом этого предложение от отрасли — все-таки освободить авиацию от этого налога дополнительного, потому что она не является сверхприбыльной отраслью, — опубликовал его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что эта позиция сформирована в рамках Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие российские авиакомпании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Средняя рентабельность авиации редко превышает 2%, а в последние годы она от 0 до 1%. Это единственная отрасль, где налоговая нагрузка вообще стоит отрицательная: то есть фактически авиация получает из бюджета больше денег, чем в бюджет платит, — озвучил мысль Сахаров.

В начале месяца ФАС предупредила о подорожании авиабилетов по России на 10%. По прогнозам специалистов, цены вырастут летом.

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Айрат Назипов