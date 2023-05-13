Российские авиакомпании просят освободить их от налога на сверхприбыль
Авиакомпании России просят освободить их от уплаты windfall tax, поскольку отрасль не является сверхприбыльной. Об этом рассказал заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Виктор Сахаров.
— Фактически та прибыль, которая была получена от субсидий в 2022 году, она будет израсходована на то же обслуживание флота, где-то возможно на обновление, на покупку запчастей. С учетом этого предложение от отрасли — все-таки освободить авиацию от этого налога дополнительного, потому что она не является сверхприбыльной отраслью, — опубликовал его слова «Интерфакс».
Он пояснил, что эта позиция сформирована в рамках Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие российские авиакомпании.
— Средняя рентабельность авиации редко превышает 2%, а в последние годы она от 0 до 1%. Это единственная отрасль, где налоговая нагрузка вообще стоит отрицательная: то есть фактически авиация получает из бюджета больше денег, чем в бюджет платит, — озвучил мысль Сахаров.
В начале месяца ФАС предупредила о подорожании авиабилетов по России на 10%. По прогнозам специалистов, цены вырастут летом.
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