ФАС предупредила о подорожании авиабилетов по России на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летом цены на авиабилеты по России могут вырасти на 10%. Такую статистику на совещании у президента озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

— По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста — март к марту рост экономкласса плюс 20%, — подчеркнул он.

Решетников сказал, что порядка половины стоимости турпоездки составляет транспорт. По этой причине транспортной доступности курортов уделяется особое внимание.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине апреля Минтранс России спрогнозировал подорожание авиабилетов почти на треть. По мнению заместителя министра транспорта страны Игоря Чалика, такое развитие событий может произойти из-за отсутствия летних субсидированных авиарейсов.

В свою очередь в Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов. Авиакомпаниям рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан.



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Айрат Назипов