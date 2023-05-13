В Минобороны России назвали потери Киева

Украина за сутки потеряла на Купянском и Краснолиманском направлениях около 245 человек, сообщили в Минобороны России о потерях Киева.

— На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», — заявили в ведомстве.

Так, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

— Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщили в министерстве.



Мария Иванова