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В США сообщили о критически грозном оружии Путина

14:42, 13.05.2023
В США сообщили о критически грозном оружии Путина
Фото: mil.ru

В Соединенных Штатах Америки назвали российское оружие, которое повергает НАТО в ужас. Об этом пишет Newsweek. По данным издания, подводный флот России представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и стран Запада:

— Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы, — пишут авторы статьи.

По их словам, российская техника повсеместно считается грозной силой, и США вместе с союзниками пытаются изо всех сил сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке территории Штатов. Если не брать в расчет ядерное оружие, российские подлодки — самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, считают американские журналисты.

Мария Иванова
ПромышленностьОПК

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