Власти Татарстана хотят пригласить на отдых в оздоровительные лагеря республики детей из ЛНР

Фото: Ринат Садыков/t.me

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков предложил организовать летом отдых для детей из Луганской республики в оздоровительных лагерях республики. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— По итогам поездки подумаем о дополнительных гуманитарных, полезных для местного населения, проектах и миссиях с привлечением неравнодушной молодежи, особенно добровольческого движения, — дополнил свою мысль Садыков.

Министр отметил, что такие идеи у него появились после посещения Лисичанска, где он встретился с участниками спецоперации из Татарстана. Также Садыков принял участие в процедуре подписания соглашения о сотрудничестве республики и города Рубежное.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отметим, что город Рубежное был обозначен как дополнительный подшефный Татарстану город в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Теперь республика займется его восстановлением.

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Айрат Назипов