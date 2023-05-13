Обвинение предъявлять не стали: Следком освободил замглавы Минстроя Татарстана

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По данным источников «Реального времени», в Казани освобождена замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Элеонора Абубакирова. Сотрудники Следкома передумали ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в суд и отпустили подозреваемую чиновницу, не дожидаясь истечения 48-часового срока задержания.



Адвокат фигурантки Айрат Уразманов наотрез отказался общаться с журналистом издания со ссылкой на позицию своей клиентки.

Напомним, за Абубакировой пришли в четверг сотрудники экономической полиции и четвертого отдела по особо важным делам о преступлениях в сфере экономики Следкома по РТ. Дело возбудили по статье о взятке в особо крупном размере — за многолетнее «совместительство» позиций замгендиректора в республиканском Фонде газификации с его дочерней структурой — ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» и работой в АО «УКС» — крупнейшем поставщике Фонда, также находящемся в собственности РТ. Там подозреваемая трудилась почти 10 лет до назначения в Минстрой в декабре 2022-го.

Источники «Реального времени» поясняют: якобы в свое время подозреваемая взяла квартиру в коммерческую ипотеку, и, чтобы облегчить ей довольно серьезные выплаты, фирма-поставщик Фонда трудоустроила заемщицу, назначив ей довольно высокую зарплату. За годы сумма выплат набежала на 9 млн рублей.



Это уголовное дело и вопрос избрания меры пресечения в СК комментировать не стали. По данным источников «Реального времени», на допросе в качестве подозреваемой Элеонора Абубакирова заявила о непричастности к преступлению. До предъявления ей обвинения дело так и не дошло.

Знакомые с деталями дела по публикациям в СМИ представители адвокатского сообщества отмечают: чтобы обвинить чиновницу именно в получении взятки, нужно доказать целый ряд ее действий в пользу второго работодателя. Сами по себе госзаказы Фонда газификации у АО УК на сумму свыше 16 млрд рублей состава преступления не образуют. Более того, по предварительным данным, на двойном трудоустройстве поймали не только нынешнюю замминистра.