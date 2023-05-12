Минфин России выступает против расширения льготной ипотеки на «вторичку»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министерство финансов России выступило против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, программа нацелена как на поддержку граждан, которые покупают жилье, так и на поддержку спроса на новостройки.

— Поэтому расширение на «вторичку» в этом смысле несколько нелогично, — передает его слова «Ведомости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он добавил, что министерство поддерживает введение рассрочки на приобретение недвижимости и ссудные кассы.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает полезным распространение адресной льготной ипотеки на вторичное жилье. Она напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, после чего должен осуществляться переход к адресным программам.

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Айрат Назипов