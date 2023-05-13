В этом году каждый десятый россиянин сократил свои расходы

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В этом году каждый десятый россиянин сократил свои расходы на 20—30%. При этом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года, следует из данных сервиса «Зарплата.ру».

— Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%. 41% респондентов удалось уменьшить расходы на 5—10%, 27% опрошенных — на 10—20%, 10% — на 20—30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более. Не подсчитали сумму снижения расходов 15% опрошенных, — отмечается в исследовании.

В качестве основной причины снижения расходов респонденты назвали рост цен. 24% граждан подчеркнули, что стараются больше копить, 23% стало не хватать средств, у 12% — проблемы с зарплатой, а у 2% — с работой.

Напомним, накопления на случай потери всех источников дохода делают 35% жителей Казани. Еще 21% жителей столицы Татарстана копят средства на путешествия и отдых.

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Елизавета Пуншева