На майских выходных россияне чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На длинные майские праздники россияне чаще всего ездили в Москву — столицу выбирал каждый пятый турист, сообщает OneTwoTrip.

На втором месте по популярности среди внутренних направлений Санкт-Петербург. Его выбрали 16,8% путешественников.

Сочи замкнул топ-3 рейтинга. Курорт за майские выходные посетили 6,6% российских туристов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди зарубежных городов самым популярным стал Стамбул. Каждый десятый россиянин оплачивал гостиницы там.

Согласно одному исследованию, выгоднее всего россияне в этом году смогут отдохнуть в столице Армении — Ереване. Туристу понадобится 44,5 доллара на 4 дня и 3 ночи. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.

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Елизавета Пуншева