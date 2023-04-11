В Казани разработали проект новой маршрутной сети общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани планируют оптимизировать схемы движения общественного городского транспорта. Проект оптимизации маршрутной сети с учетом предложений жителей уже разработан, сообщает казанская мэрия в соцсетях.

Ее представители отметили, что проектом занимался Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Не исключено, что идеи московского образовательного учреждения воплотят в жизнь уже в этом году.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О том, что в Казани разработают новую маршрутную сеть общественного транспорта, «Реальное время» писало еще в октябре прошлого года. Сейчас единая маршрутная сеть в столице Татарстана состоит из 56 автобусных маршрутов, по которым курсируют 730 автобусов, 9 трамвайных маршрутов (87 трамваев), 10 троллейбусных маршрутов (136 троллейбусов) и одной линии метро, состоящей из 11 станций, пассажиров обслуживает 51 вагон.

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Айрат Назипов