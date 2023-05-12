ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Соледарском направлении

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Россия не допустила прорывов обороны при атаках украинской армии на Соледарском тактическом направлении, сообщили в Минобороны России.



Подразделения ВСУ 11 мая предприняли 26 атак, в которых задействовали более тысячи человек и до 40 танков. Наступление проводилось на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км.

Вооруженные силы России отбили все атаки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Минобороны России опровергли публикации в интернете о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения — информация не соответствует действительности. В оборонном ведомстве добавили, что общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.

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Маргарита Головатенко