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Минобороны России: «Заявления о «прорывах обороны» не соответствуют действительности»

23:07, 11.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: «Заявления о «прорывах обороны» не соответствуют действительности»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минобороны России опровергли публикации в интернете о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.

В министерстве заявили, что по состоянию на 22:00 11 мая 2023 года на Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня Западной группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.

Обстановка на других направлениях:

  • На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.
  • На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.
  • Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.
  • Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
  • В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействованы армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В оборонном ведомстве добавили, что общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.

В прошлые выходные российская противовоздушная оборона сбила 22 ударных украинских беспилотника. Все они пытались атаковать Крым.

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Айрат Назипов
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