Татарстанский проект вошел в шорт-лист Международной архитектурной премии Eurasian prize 2022

Фото: Институт развития городов Татарстана

Проект павильона визит-центра в туристско-рекреационном кластере «Камское устье. Диңгез — Море Татарстана» вошел в шорт-лист XVII сезона Международной премии в области архитектуры и дизайна Eurasian prize 2022, сообщили в Институте развития городов республики.



Авторы проекта — Архитектурное бюро M2M3: Эдуард Губеев, Алина Калина. Авторы концепции — бюро «Архитектурный десант» в рамках развития проекта ТРК «Дингез Камское устье».

Проект оценивает жюри из 16 стран мира: Бангладеш, Бельгии, Китая, Франции, Германии, Великобритании, Индии, Италии, Казахстана, Ливана, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, России, США, Швейцарии.



До 10 июня любой проект может получить «Приз зрительских симпатий», для этого нужно проголосовать по ссылке.

Вторая очередь объекта ТРК «Дингез Камское устье» — победитель голосования 2022 года за объекты для благоустройства в Камско-Устьинском районе. В этом году голосование проходит с 15 апреля по 31 мая. Татарстанцы могут проголосовать за объекты благоустройства в каждом из 45 районов республики на сайте gorodsreda.tatar.ru.

Международный конкурс архитектуры и дизайна «Евразийская премия» проводится с 2003 года. В конкурсе приняли участие более 8,6 тыс. профессионалов из более чем 40 стран мира.



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Маргарита Головатенко