Главное о коронавирусе за неделю: отмена режима ЧС в Мексике, система для актуализации состава вакцин
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае этого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 8 по 14 мая 2023 года.
В Татарстане проведено свыше 9 миллионов тестов на коронавирус
- По состоянию на 11 мая в Татарстане проведено 9 045 195 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 451 исследование. Охват тестированием за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 161,2.
В России запатентовали 720 изобретений по борьбе с COVID-19
- В России за время пандемии запатентовали более 720 изобретений по борьбе с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты.
- В «Единой России» призвали не отказываться от трехдневного голосования на выборах, которое зарекомендовало себя в период пандемии коронавируса. Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов считает необходимым закрепить такой порядок нормативно.
- В России постепенно снижаются антиковидные ограничения. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она напомнила, что ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. «Постепенно снижаем все ограничения», — отметила вице-премьер.
- Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Елена Афанасьева предложила главе ЦИК страны Элле Памфиловой в ходе ближайшего Единого дня голосования в сентябре вернуться к привычному однодневному голосованию вместо трехдневного из-за отмены ЧС по коронавирусу.
- 10 мая в России выявили около 2,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Это минимум с конца июня 2022 года. Количество госпитализаций за сутки составило 281 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 25,1%.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил о необходимости создать систему для актуализации состава вакцин от коронавируса. Ее цель должна заключаться в выявлении новых антигенных вариантов COVID-19 и оценке эффективности против них ранее созданной вакцины.
Отмена антиковидных ограничений в Южной Корее
- В совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ Группы семи (G7) говорится, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к различным кризисам, включая пандемию коронавируса и ситуацию вокруг Украины: «Тем не менее мы должны сохранять бдительность и оставаться гибкими в нашей макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики».
- Южная Корея с 1 июня отменяет все введенные антиковидные ограничения. В стране понизят категорию опасности коронавируса с «серьезной» до «тревожной». Для больных короновирусом с семи до пяти дней сократится обязательный период изоляции. Сохраняется обязанность носить маски, но только в больницах. Отменяется рекомендация о проведении пассажирами ПЦР-теста по прибытии в страну.
- В Мексике, согласно указу президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, отменяют режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, который вводился из-за пандемии коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль отметил, что Минздрав подготовил долгосрочный план по профилактике COVID-19, поскольку теперь заболевание стало эндемическим.
В Японии с 7 мая коронавирус приравняли к сезонному гриппу. В стране вирусы и заболевания разбиты на пять групп в зависимости от опасности для жизни человека. Изначально коронавирус поместили во вторую группу. Затем COVID-19 внесли в отдельную категорию, что позволило принимать более жесткие меры. Теперь вместо нее начала действовать процедура под названием «геномный надзор за инфекционными заболеваниями».
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