За сутки в России зарегистрировали 3 111 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 111 человек, госпитализированы 864 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 892 353 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 12 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 587 пациентов. Всего вылечившихся — 22 311 795 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 28 россиян. Всего от инфекции скончались 398 658 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко