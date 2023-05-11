В Татарстане должник «заработал» уголовное дело после нападения на пристава

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Менделеевском районе Татарстана агрессивный должник напал на судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

— Недовольный своей задолженностью за неуплату кредитов и налогов, где общая сумма долга составила 144 тысячи рублей, мужчина пришел разбираться не только с ней, но и с долгами своего брата. Ограничиться общением должник не захотел и перешел от слов к делу: громко кричал, выражался в адрес сотрудников нецензурной бранью, а после вовсе накинулся на них с кулаками, — рассказали в пресс-службе.

Приставы задержали мужчину, а затем его передали его в руки полицейских. На нападавшего возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: ст. 318 УК РФ. («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта в Казани напали с ножом на судебного пристава. Он приехал в квартиру к должнику, но встретил там неизвестных агрессивных мужчин, которые попытались его атаковать. Всех удалось задержать. Пристав не пострадал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов