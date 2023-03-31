В Казани на судебного пристава напали с ножом

В квартире дома по улице Магистральной в Казани неизвестные напали с ножом на судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

По этому адресу живет должник. Судебный пристав-исполнитель регулярно выезжал на место, однако застать мужчину дома он не мог. Узнав от соседей, что мужчина ведет маргинальный образ жизни и часто выпивает, сотрудник попросил их сообщить, когда владелец квартиры вернется домой. Сегодня утром соседи сообщили о его возвращении и пристав поехал на Магистральную.

— Дверь открыли граждане, личность которых установить не удалось. В квартире находились четыре человека, которые распивали алкоголь. Один из них напал с ножом на судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Пристав успел среагировать и применить меры самообороны, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нападавшие задержаны. На место вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сотрудник ведомства не пострадал.

В феврале жительница Казани привязала двух тибетских мастифов к колесам своего автомобиля Skoda Yeti, который судебные приставы собирались изъять за неуплату многочисленных долгов. Судебный пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак и проводила их в дом. Иномарку арестовали и изъяли.

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Айрат Назипов