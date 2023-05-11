Поток мигрантов в Татарстан в начале года сократился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года на миграционный учет поставили 55 132 иностранных гражданина и лица без гражданства. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», проанализировав данные МВД России.

Большая часть поставленных за три месяца на учет мигрантов указали целью въезда в Татарстан работу — 31 640 человек. На получение образование сослались 9 088 приезжих, 2,3 тысячи приехали в качестве туристов. Деловые мотивы приезда указали 1,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.

Татарстан по итогам первого квартала стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству иностранцев и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет. В топ-3 также попали Самарская область (48 434 человека) и Нижегородская область (37 683).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в ПФО за три месяца 2023 года на миграционный учет поставили 250 515 иностранцев и лиц без гражданства. Это на 86,2 тысячи человек меньше, чем за январь — март прошлого года.

Наименьшее число мигрантов среде 14 регионов ПФО поставили на учет в Марий Эл — 1 221 человека. Это в 2,2 раза меньше, чем за январь — март прошлого года.

Напомним, в Татарстане за первые три месяца 2023 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдали 703 разрешения на временное проживание. Это на 164 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина