Исследование: татарстанцы предпочтут «механику» «автомату»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как показали итоги января — апреля 2023 года, татарстанцы предпочитают механическую коробку передач «автомату» — 61,3% против 31,6%. На вариатор и роботизированную КПП пришлось 3,6% и 3,6% соответственно, следует из результатов исследования сервиса «Авито Авто».

Самой популярной моделью автомобиля с пробегом с автоматической коробкой передач среди жителей Татарстана по итогам первых четырех месяцев 2023 года стала Toyota Camry. Также в топ-5 вошли: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и BMW 5 серии.

Что касается машин с пробегом на «механике», то наибольшим спросом в январе — апреле в Татарстане пользовалась ВАЗ (Lada) 2114 Samara. Интерес вызывали также Lada Priora, Lada Kalina, Lada Granta и ВАЗ (Lada) 2112.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, в первом квартале 2023 года в Татарстане на 18,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Средняя цена такой машины составила 1,9 млн рублей.



Напомним, в марте на покупку легковых автомобилей с пробегом россияне потратили 480 миллиардов рублей. Это на 26% больше, чем в феврале.

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Елизавета Пуншева