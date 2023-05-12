Треть казанцев заявили об отсутствии денег на отпуск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти треть казанцев — 29% — заявили, что в этом году не могут позволить себе отпуск из-за отсутствия денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

По сравнению с 2022 годом среднестатистический бюджет на недельный отпуск увеличился на 9 тысяч рублей — до 46 тысяч. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тысяч рублей на человека.

Женские запросы скромнее мужских: последним и для реального, и для идеального отпуска требуется больше средств. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно прошлогоднему исследованию, денег на отпуск не было у 37% опрошенных жителей Казани. Столица Татарстана занимала восьмое место по фактическому бюджету на отдых — 38 тысяч рублей.



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Елизавета Пуншева