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В казанском поселке Борисоглебское до конца октября закрыли мост через Сухую реку

10:44, 11.05.2023
В казанском поселке Борисоглебское до конца октября закрыли мост через Сухую реку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском поселке Борисоглебское закрыли для движения мост через сухую реку, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение закроют до 30 октября на участке от ул. Камчатской до дома №1 по ул. Луговой. Это связано с реконструкцией сооружения.

Движение транспорта организовали по объездной дороге рядом с мостом.

До 31 августа будет частично ограничено движение по улице Чистопольской в Казани. До конца лета закрыты проезжая часть возле дома №61д, а также тротуар.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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