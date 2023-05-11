В казанском поселке Борисоглебское до конца октября закрыли мост через Сухую реку

В казанском поселке Борисоглебское закрыли для движения мост через сухую реку, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Движение закроют до 30 октября на участке от ул. Камчатской до дома №1 по ул. Луговой. Это связано с реконструкцией сооружения.

Движение транспорта организовали по объездной дороге рядом с мостом.

До 31 августа будет частично ограничено движение по улице Чистопольской в Казани. До конца лета закрыты проезжая часть возле дома №61д, а также тротуар.



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Маргарита Головатенко