РФС утвердил реформу Второй лиги — ее разделят на два дивизиона

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло реформу Второй лиги. С будущего сезона 2023/24 года она разделится на два дивизиона «А» и «Б».

В дивизионе «А» будет играть 20 команд. Соревнования пройдут по системе «осень — весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь соответственно.

Соревнования дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна — осень» — с марта по ноябрь. При этом, с июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

Фото: 1fnl.ru

Фото: 1fnl.ru

Предполагается, что в дивизионе «А» лидеры будут играть друг с другом четыре раза за сезон, уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счет системы «весна—осень» клубы дивизиона «Б» смогут существенно оптимизировать свой бюджет. Вместе с упрощением лицензионных требований это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ-участниц Юношеской футбольной лиги, подчеркнули в РФС.

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Айрат Назипов