Немецкие генконсульства прекратят выдавать визы в регионах России

Генконсульства ФРГ с 31 мая перестанут выдавать национальные визы в четырех российских регионах. Речь идет о Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Информация опубликована на сайте представительства Германии в России.

— Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве, — говорится в сообщении.

Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, но сроки обработки заявлений могут стать больше из-за почтовой пересылки документов из региона в регион.

Фото: pxhere.com

Месяц назад сообщалось, что с начала 2023 года Германия выдала россиянам около 5 тысяч шенгенских виз. Как отметила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, при рассмотрении заявлений на визу диппредставительства и консульские учреждения Германии обращают внимание на готовность к возвращению.

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Айрат Назипов