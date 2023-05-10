Немецкие генконсульства прекратят выдавать визы в регионах России
Генконсульства ФРГ с 31 мая перестанут выдавать национальные визы в четырех российских регионах. Речь идет о Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Информация опубликована на сайте представительства Германии в России.
— Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве, — говорится в сообщении.
Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, но сроки обработки заявлений могут стать больше из-за почтовой пересылки документов из региона в регион.
Месяц назад сообщалось, что с начала 2023 года Германия выдала россиянам около 5 тысяч шенгенских виз. Как отметила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, при рассмотрении заявлений на визу диппредставительства и консульские учреждения Германии обращают внимание на готовность к возвращению.
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