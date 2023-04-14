Германия выдала россиянам 5 тысяч шенгенских виз с начала года

С начала 2023 года Германия выдала россиянам около 5 тысяч шенгенских виз. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.

— В этом году российским гражданам было выдано около 5 тысяч шенгенских виз… речь идет о шенгенских визах. Вы знаете, что они действительны в течение ограниченного периода времени, а именно 90 дней. Если речь идет о более длительном пребывании, то для этого существуют другие визы, — отметила она.

По ее словам, при рассмотрении заявлений на визу диппредставительства и консульские учреждения Германии обращают внимание на готовность к возвращению.

— Это обязательное условие, которое всегда должно проверяться и которое… относится ко всем заявлениям на получение шенгенской визы. Конечно, готовность к возвращению также зависит от того, как складываются общие обстоятельства в стране происхождения. Это также относится к заявлениям на получение шенгенской визы во всем мире, — подчеркнула Зассе.

С 25 октября Чехия запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. А Финляндия еще в конце сентября приняла решение о запрете въезда в страну туристам из России.

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Елизавета Пуншева