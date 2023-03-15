У нефтепровода «Дружба» обнаружили взрывные устройства

«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства. Об этом сообщает ТАСС.

— На территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов, — рассказал официальный представитель компании Игорь Демин.

Он отметил, что в течение всего 2023 года НПС «Новозыбков» перекачку нефти не осуществляет. По его словам, резервуарный парк пустой.

Фото: realnoevremya.ru

В начале февраля ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По нему «Татнефть» экспортирует нефть в Европу.

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Айрат Назипов