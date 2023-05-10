В Татарстане за сутки зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы четыре человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 10 мая в республике выявили 205 489 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 202 843 человека, за последние сутки выписавшихся нет.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко