В Twitter появятся аудио— и видеозвонки

В американской социальной сети Twitter в скором времени добавят функцию аудио- и видеозвонков, сообщил владелец социальной сети Илон Маск на своей странице в Twitter:



— Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы, и вы сможете общаться с людьми из любой точки мира, не сообщая им свой номер телефона.

Он указал, что последняя версия соцсети уже содержит нововведения: в ней появится возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных сообщений в ветке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле Twitter стал снимать с аккаунтов средств массовой информации пометки «связанные с государством» и «финансируемые правительством». Отметки убрали, в частности, с аккаунтов ряда российских СМИ. Маркировать страницы СМИ администрация соцсети начала в 2020 году. Так отмечались аккаунты, которые, по ее мнению, находились под контролем властей. Также маркировались аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН и основных государственных чиновников, послов, официальных представителей и главных дипломатов.

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Маргарита Головатенко