Twitter снимает пометку «финансируемый правительством» с аккаунтов СМИ

Социальная сеть Twitter снимает с аккаунтов средств массовой информации пометки «связанные с государством» и «финансируемый правительством».



Маркировать страницы СМИ администрация соцсети начала в 2020 году. Так отмечались аккаунты, которые, по ее мнению, находились под контролем властей. Также маркировались аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН и основных государственных чиновников, послов, официальных представителей и главных дипломатов.

Отметки уже убрали, в частности, с аккаунтов ряда российских СМИ.

Фото: pixabay.com

Состояние владельца Twitter Илона Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд — это рекордные убытки с начала 2023 года. Бизнесмен потерял деньги в том числе из-за отказа значительной части пользователей продлевать платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко