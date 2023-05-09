ФБР якобы нейтрализовало используемое ФСБ вредоносное программное обеспечение

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что якобы выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, используемый в ФСБ РФ.



Минюст объявил о завершении операции под кодовым названием MEDUSA, по которой должны были ликвидировать глобальную пиринговую сеть компьютеров, зараженных сложным вредоносным ПО под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению 16-го Центра ФСБ РФ.

— На протяжении почти 20 лет это подразделение, именуемое Turla, прибегало к разным вариантам ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере 50 стран. Эти системы, в частности, принадлежали правительствам стран — участниц НАТО, журналистам и другим субъектам, представляющим интерес для Российской Федерации, — указывается в заявлении.

В ФБР считают, что после кражи документы переправлялись по специальной секретной сети.

В апреле министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что ФБР задержало военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечках секретных данных Пентагона.

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Маргарита Головатенко