В Лаишевском районе Татарстана открыли мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Лаишевского района

В Лаишевском районе Татарстана в селе Усады открыли мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие глава муниципального района Ильдус Зарипов, депутаты Госдумы России Татьяна Ларионова и Илья Вольфсон, депутат Госсовета республики Фадбир Сафин, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Валентина Дуреева, сообщили в пресс-службе района.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

— Мы с вами открываем, не побоюсь этого слова, долгожданный объект в память о наших воинах Великой Отечественной войны — жителям села Усады. <...> На этой стеле нанесены имена наших отцов, дедов и прадедов, которые сражались за Великую Победу. Из села Усады на фронт ушли 215 бойцов, 128 — не вернулись, — сказал глава района.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

По словам Зарипова, новый памятник «безусловно станет достойным украшением села». Он также отметил, что каждая деталь мемориала обсуждалась с активистами села — он еще раз поблагодарил их за это. Из трех проектов, которые рассматривались изначально, в итоге выбрали памятник архитектора Сергея Александровича Кудрявцева (член Союза художников России).

— Такого памятника больше нигде нет, — отметил Зарипов.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

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Илина Хакимова