В Татарстане за сутки зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы пять человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 9 мая в Татарстане зарегистрировано 205 466 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 843 человека, в том числе восемь за минувшие сутки.



Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

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Илина Хакимова