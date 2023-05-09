В Татарстане за сутки зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы пять человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 9 мая в Татарстане зарегистрировано 205 466 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 843 человека, в том числе восемь за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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