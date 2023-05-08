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Киргизия планирует открыть новые генконсульства в Казани и Санкт-Петербурге

18:03, 08.05.2023
Киргизия планирует открыть новые генконсульства в Казани и Санкт-Петербурге
Фото: wikipedia.org

Киргизия планирует открыть новые генконсульства в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

— В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, — отметил представитель пресс-службы.

Он также подчеркнул, что документы подписаны «в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России» граждан Киргизии.

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщается на официальном сайте Кремля. Они обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВласть Татарстан

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