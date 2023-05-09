Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и до +14 градусов

Во вторник, 9 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +12 до +14 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +11°С, на востоке — до +16°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также синоптики прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.



Ночью и утром с 9 на 10 мая на территории Татарстана ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0... -5°. Отмечается, что 9 мая местами в восточных районах температура на почве опустится до -8 градусов.

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Елизавета Пуншева