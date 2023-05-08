«КОС-Синтез-УОР» провел футбольный матч с командой спортсменов с ОВЗ
Ватерполисты молодежной команды «КОС-Синтез-УОР» в преддверии Дня Победы провели футбольный матч с командой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Поединок завершился дружеской ничьей со счетом 10-10.
После игры заводчане подарили своим соперникам памятные подарки, сообщили в пресс-службе «КОС-Синтез-УОР».
Соперники тренируются под руководством Амира Бариева, который регулярно организует для них социальные мероприятия с участием спортивных клубов Татарстана.
В начале апреля «КОС-Синтез-УОР» обыграл дома МК СШОР «Восток-2» в рамках чемпионата России по водному поло. Игра закончилась со счетом 13:10 (3-1, 2-3, 4-4, 4-2). Таким образом, казанцы завоевали 7-е место чемпионата России по водному поло.
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