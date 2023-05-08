Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, а также народы Молдавии и Грузии

Президент России Владимир Путин в преддверии 9 Мая направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщила пресс-служба Кремля.

— Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников, — говорится в посланиях.

Также в поздравлениях глава Российского государства отметил, что «в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», сообщает пресс-служба.

Владимир Путин подчеркнул, что духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между странами и народами.



Президент России передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.



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Илина Хакимова