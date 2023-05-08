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За сутки в России выявили 3 118 случаев COVID-19

11:20, 08.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 3 118 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 3 118 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 283 человека. Всего заболевших — 22 881 767 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 656 пациентов. Всего вылечившихся — 22 294 793 человека.

За сутки COVID-19 унес жизнь 28 россиянин. Всего от инфекции скончались 398 553 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Илина Хакимова
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