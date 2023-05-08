Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Москве, сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Путин и Бердымухамедов по телефону поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы, а также пожелали благополучия и процветания народам обеих стран.

Газета отмечает, что глава Туркменистана поблагодарил Путина за приглашение, однако в издании не уточнили, принял Бердымухамедов приглашение или нет. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война и победа над фашизмом занимают особое место в общей исторической памяти.



В Туркмении, продолжил глава страны, отдают дань памяти тем, кто воевал, жертвуя своими жизнями во имя победы, и трепетно, с большим вниманием относятся к ветеранам войны, этому будет уделяться особое внимание и в дальнейшем.

Путин и Бердымухамедов также обсудили некоторые другие вопросы сотрудничества между странами.

В Татарстане проживает 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны. За последние пять лет их количество сократилось в три раза. Из 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республике по состоянию на 25 апреля 2023 года, 10 218 человек — труженики тыла, 3 563 — вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов войны. Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Татарстане осталось 172 человека.

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Илина Хакимова