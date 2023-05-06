Следственный комитет России завел около 3 тысяч дел о преступлениях киевского режима в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года следователи возбудили более 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе, а свыше 710 лиц стали фигурантами. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, среди фигурантов есть представители военного и политического руководства Украины, а также члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур.

Бастрыкин добавил, что в рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов войны соединены 1 284 уголовных дела.



— В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли. За весь период следствия по данному уголовному делу допрошено более 259 тысяч человек, признано потерпевшими более 126 тысяч человек, в том числе около 24 тысяч несовершеннолетних, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, после нападения БПЛА на Московский Кремль Следственный комитет России также возбудил уголовное дело.

Как сообщала пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). Под подозрение попал киевский режим.

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Максим Кокунин