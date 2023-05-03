Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Кремль
После нападения БПЛА на Кремль Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). Под подозрение попал киевский режим.
— Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — говорится в сообщении.
Сегодня в пресс-службе президента России сообщили, что минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 мая.
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