Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Кремль

Фото: скриншот видео очевидцев

После нападения БПЛА на Кремль Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). Под подозрение попал киевский режим.

— Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — говорится в сообщении.

Фото: sledcom.ru

Сегодня в пресс-службе президента России сообщили, что минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 мая.

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Айрат Назипов