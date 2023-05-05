Казанская телебашня окрасится в праздничные цвета 7 и 9 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня радио и 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это произойдет 7 и 9 мая, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

В эти дни жители и гости столицы республики смогут наблюдать иллюминацию с 20:00 до 23:00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последний раз праздничную подсветку на казанской телебашне включали в честь Праздника Весны и Труда, 1 Мая. Праздничный сценарий подсветки работал на протяжении трех часов.

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Айрат Назипов